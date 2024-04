Quirinale | Elisa Palombo - il racconto del riscatto dalla criminalità**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Roma, 27 apr. (Adnkronos) -, 14 anni, residente a Torchiarolo, in provincia di Brindisi, nuovo Alfiere della Repubblica, è una ragazza impegnata come catechista ed educatrice di Azione cattolica. Grazie alla collaborazione tra l'associazione Libera, la scuola e la parrocchia, ha scoperto la figura di Marcella Di Levrano, giovane donna uccisaSacra corona unita il 5 aprile 1990 perché aveva deciso di collaborare con le Forze dell'Ordine per riscattarsi da una esistenza difficile, segnatavicinanza ad ambienti malavitosi. Attraverso la sua scritturaha ridato voce a Marcella, facendo conoscere la storia di questa giovane e indicandola come testimone di unsempre possibile, tanto per le persone che per le comunità.