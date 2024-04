Quirinale | Damiano Toniolo - scrive della passione per le galline e regala macchine elettriche a ragazzi malati**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Roma, 27 apr. (Adnkronos) -, 15 anni, residente a Villa del Conte, in provincia di Padova, nuovo AlfiereRepubblica, costretto dalla pandemia a rimanere a casa durante il lungo periodo di isolamento, ha impiegato il suo tempo perre un libro autobiografico in cui racconta la sua immensaper le, dalla prima gallina vinta a una pesca paesana alla realizzazionesua piccola fattoria. Con generosità ha poi deciso di devolvere tutto il ricavatovendita del libro nell'acquisto di quattro automobili, che sono state donate alle pediatrie degli ospedali di Cittae di Camposampiero, in provincia di Padova. Levengono guidate dai ...