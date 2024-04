(Di sabato 27 aprile 2024) Roma, 27 apr. (Adnkronos) -, 18 anni, residente a Montevecchia, in provincia di Lecco, nuovo Alfiere della Repubblica, è una giovanedella Croce rossa Italiana che si impegna con grande energia in numerose attività a tutela dell'ambiente ed è riuscita, nonostante la giovane età, a diventare un modello di riferimento per tanti nella sua comunità. Per promuovere una maggiore consapevolezza dell'impatto ecologico, che la cementificazione ha sulla qualità dell'aria e dell'acqua, ha effettuato numerose ricerche relative al cambiamento delfluviale nella sua regione e alla progressiva trasformazione del suolo. I risultati delle ricerche e degli studi sono stati condivisi in una serie di incontri da lei organizzati con altri giovani volontari.

**Quirinale: caterina contento, volontaria per salvaguardare il paesaggio fluviale** Roma, 27 apr. (Adnkronos) - caterina contento, 18 anni, residente a Montevecchia, in provincia di Lecco, ...

