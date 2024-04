Quella festa è l’unica a unirci davvero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Simona Baldelli ?utti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri" dice Orwell in La fattoria degli animali, favola grottesca scritta nel ’43. Penso a queste parole ogni 25 aprile, o quasi. Data che dovrebbe mettere d’accordo tutti poiché èa includere chiunque si trovi su questo pezzetto di terra chiamato Italia. Unacomune, che prescinde dalle confessioni religiose, le etnie, le tifoserie. Se il nostro Paese, nel bene e nel male, oggi è ciò che è, lo deve alla Liberazione. Vale anche per il 1° maggio ovviamente,di quel Lavoro su cui si fonda la nostra Costituzione, nata proprio dal quel 25 aprile. Eppure. Eppure ogni anno (negli ultimi di più) assistiamo a estenuanti balletti e distinguo su chi festeggia e chi no, e di quale grado di antifascismo possano fregiarsi coloro che ...