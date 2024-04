Quel che il Papa non dice sulla pace

“È Trap , bro” è forse uno di quei meme che girano per internet che hanno fatto così il giro da aver perso il loro significato iniziale. Il termine Trap è uno dei più equivoci degli ultimi anni, ogni persona potrebbe darvi una definizione diversa di quello che vuol dire. Con il tempo, come tutti i ... Continua a leggere>>

City-Real s’è concentrata, all’improvviso, in un preciso momento di quella storia. Un attimo di quelli che a posteriori poi gli analisti rintracciano come “punto di non ritorno”. La crepa che ha deciso il match. Il rigore di Bernardo Silva parato da Lunin senza far nulla, semplicemente restando lì ...

Continua a leggere>>