Quanto costa? Possiamo chiedercelo anche al bar

(Di sabato 27 aprile 2024)è giusto pagare che cosa. Un quesito che ci poniamo sempre più spesso e che sempre più consumatori sembrano in grado di decifrare. Senza ombra di dubbio il mondo della ristorazione ha meno segreti rispetto a quello dei distillati, per non parlare del vino che è ancora un altro campionato. L’attenzione per la cucina, l’exploit dei grandi chef e il progressivo diventare sempre più social e instagrammabili di certe realtà a livello internazionale ha fatto sì che la percezione e la consapevolezza del cliente finale sia aumentata. La qualità si cerca, si paga, si apprezza e in modo sempre più tangibile l’ingrediente fresco e selezionato diventa una scelta premiante. Non solo sul piatto ma sull’esperienza generale intorno a quel piatto, quindi con un beneficio che, a cascata, si riflette sul del ristorante stesso. Che cosa succede invece nel mondo dei distillati? ...