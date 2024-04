Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner per la vittoria contro Sonego? Montepremi per il terzo turno a Madrid

(Di sabato 27 aprile 2024)ha dominato in lungo e in largo il derbyLorenzo, valido come secondodel Masters 1000 di. Il fuoriclasse altoatesino si è imposto in due rapidissimi setil piemontese, incapace di reggere l’onda d’urto del grande amico con cui gioca anche in doppio (insieme sono stati risolutori in Coppa Davis). Il vincitore degli ultimi Australian Open ha chiuso i conti con il punteggio di 6-0, 6-3 e si è così meritato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola. Tutto estremamente facile per il 22enne, che ora se la dovrà vedereil vincente del confronto tra il russo Pavel Kotov e l’australiano Jordan Thompson. L’azzurro guadagna anche 50 punti preziosi in ottica ...

