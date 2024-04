Putin nazionalizza le filiali russe di Ariston e Bosch

(Di sabato 27 aprile 2024) Il presidente russo Vladimirha recentemente firmato un decreto che ha portato ledelle aziendesotto il controllo del gruppo Gazprom. Secondo quanto riportato dall'agenzia Interfax, il decreto ha trasferito temporaneamente le sussidiariedi queste due aziende al Gazprom Domestic Systems, una società controllata dal gigante energetico statale Gazprom che si occupa della produzione di elettrodomestici.Il decreto riguarda specificamente laThermo Rus LLC, controllata daHolding, e la BSH Household Appliances LLC, controllata da BSH Hausgerate GmbH. Non sono stati forniti dettagli sui motivi alla base di questa decisione. Questa mossa è stata interpretata come una risposta diretta alle crescenti ...

Diventa inevitabilmente un caso diplomatico la decisione di Mosca di nazionalizza re le filiali russe dell’italiana Ariston e della tedesca Bosch . L’annuncio è arrivato venerdì, quando Vladimir Putin ha firmato un decreto per il “trasferimento temporaneo” delle sussidiarie delle due aziende alla ... Continua a leggere>>

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dato mandato al segretario generale della Farnesina di convoca re l’ambasciatore della Federazione russa in Italia. Lo ha annunciato lo stesso Tajani su X. “Il governo chiede chiarimenti sulla vicenda della nazionalizza zione dell’ Ariston Thermo Group. Al ... Continua a leggere>>

Tajani convoca l'ambasciatore russo sulla vicenda Ariston. Ue: "La Russia disprezza le regole" - "Ho dato mandato al Segretario generale della Farnesina di convocare l’ambasciatore della Federazione russa in Italia. Il Governo chiede chiarimenti sulla vicenda della nazionalizzazione dell’Ariston ...

Continua a leggere>>

Ariston, 'sorpresi dall'iniziativa di putin' - Ariston Group, che è stata attiva nella Federazione Russa per quasi 20 anni "con relazioni molto corrette con le istituzioni locali, non è stato informato in anticipo del decreto" con cui putin ieri ...

Continua a leggere>>

Paolo Merloni (Ariston): «Sorpresi dall’azione russa, con Autorità e consulenti cerchiamo di capire» - Venerdì scorso il presidente russo Vladimir putin ha firmato un decreto per il trasferimento temporaneo delle filiali russe dell’italiana Ariston e della tedesca Bosch alla russa Gazprom Domestic Syst ...

Continua a leggere>>