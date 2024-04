Putin e la morte di Navalny - nessun ordine diretto | la sentenza degli 007

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) L'intelligence americana ha stabilito che il presidente russo Vladimir, con ogni probabilità, non ha ordinato la tempistica delladel dissidente del Cremlino, Alexei, che ha perso la vita lo scorso 16 febbraio mentre era rinchiuso in una colonia penale russa. Lo scrive il Wall Street Journal citando persone informate sui fatti. Sebbene la valutazione non abbia contestato la colpevolezza diper la, ha riscontrato che i tempi forse non erano quelli previsti dal presidente russo, ha affermato il quotidiano. Alcune agenzie di intelligence europee sono state informate della valutazione dei servizi americani.