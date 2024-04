Pulmino fuori strada in A13 a Ferrara | cinque feriti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024), 27 aprile 2024 – Unè finito contro il guardrail nel tratto ferrarese dell’A13: il grave incidente è avvenuto intorno all’1,30 di questa notte poco dopo lo svincolo diSud, in direzione Bologna.persone, che erano a bordo dell’Opel Vivaro, sono rimaste ferite. Gli 8 passeggeri sono tutti di Ravarino, in provincia di Modena: tre di loro hanno riportato fratture e contusioni e sono stati portati in codice di media gravità all’ospedale ferrarese di Cona. Uno di loro, più grave, è stato trasportato con l’elicottero sanitario all'ospedale di Bufalini di Cesena: le sue condizioni sono state giudicate gravi. Le otto persone erano atterrate all’aeroporto di Venezia e stavano rientrando a casa: il guidatore, negativo all’alcol test, potrebbe avere avuto un colpo di sonno. Il ...