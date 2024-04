PSG senza Donnarumma - Mbappé entra dalla panchina | 3- - slitta la conquista della Ligue 1

PSG senza donnarumma, Mbappé entra dalla panchina: 3-3, slitta la conquista della Ligue 1 - Infatti a tre giornate dalla fine del campionato la squadra allenata da Luis Enrique (che concede un turno di riposo al portiere italiano Gianluigi donnarumma, rimpiazzato dal costaricano Keylor Navas ...

Continua a leggere>>

Udinese-Roma e Lazio-Juventus, parla Zoff: “Cannavaro deve correre. Allegri Contano i risultati. Castellanos brillante”. E su donnarumma.. - Da Udinese-Roma a Lazio-Juventus, Dino Zoff si è espresso sui due match dell'ultima settimana durante l'intervento su Radio Cusano Campus.

Continua a leggere>>

Dopo le critiche per gli errori nell'andata con il Barcellona, tutti positivi i voti in pagella per la prima semifinale Champions in carriera - Dopo le critiche per gli errori nell'andata con il Barcellona, tutti positivi i voti in pagella per la prima semifinale Champions in carriera ...

Continua a leggere>>