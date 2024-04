Pronta a lasciare Schlein sotto scacco delle correnti | guerra fratricida e bluff nel Pd

(Di sabato 27 aprile 2024) Aria tesa e pesante all'interno del Pd. Lehanno messo all'angolo Elly, che ha visto bocciate tutte le ultime idee: il nome nel simbolo dei dem, la candidatura di Ilaria Salis, la possibilità di vedere cinque capolista donne della società civile e infine la neanche discussa voglia di candidarsi in tutte le circoscrizioni (alla fine sono solo due). Cacicchi e capibastone non hanno alcuna intenzione di mollare le vecchie logiche del partito, ma la segretaria va avanti e la tensione cresce sempre di più: “Io sono stata eletta per fare quello e non mi fermo. E se non ci riesco troverò altro da fare”. “Parole che a chi è attento a decrittare il linguaggio dem sono suonate come un avviso ai naviganti. O si fa a modo mio e si cambia musica, recita l'all-in, oppure me ne vado. Non che abbia intenzione di farlo davvero, ...

Roma, 8 apr. (askanews) – Prima le discussioni sulle liste per le europee, poi le storiacce pugliesi e piemontesi che hanno permesso a Giuseppe Conte di infierire sul Pd: troppo per la segretaria Elly Schlein , tanto più alla vigilia di una cruciale campagna elettorale per europee e ...

Il Pd esplode sul simbolo. La notizia che il nome di Elly Schlein sarà in bella vista sul logo elettorale del Partito Democratico che gli italiani si troveranno sulla scheda delle europee arriva nel giorno in cui la segretaria annuncia la sua candidatura al Centro e nelle Isole. Il caso nasce ...

Si candida in prima persona alle elezioni europee Elly Schlein , ma anche se eletta "resterò in Italia, è qui il mio posto". Lo ha detto la segretaria del Pd in una diretta su Instagram: "Mi devo prendere la responsabilità a dare una mano a tutta la lista, ci sarò anch'io anche se rimarrò qui in ...

schlein sfida le correnti: «Cambio il Pd o me ne vado, sono stata eletta per invertire la rotta» - Un anno fa non l’hanno vista arrivare. Dopo le Europee però dovranno vederla restare. Anzi: la guarderanno aprire il Pd come una scatoletta di tonno. Sempre che le urne (e i suoi ne ...

La corsa elettorale all'Europa e il balbettio delle candidature - Non c'è mai stata una elezione europea così importante come quella che ci aspetta nel prossimo giugno. Sono in ballo questioni capitali, a partire dalla sopravvivenza della costruzione europea stessa, ...

S'inizia a discutere di Elezioni Regionali: i possibili candidati piacentini in campo - Più complesso ipotizzare le altre figure che potrebbero essere in corsa. Qualora Stragliati diventasse sindaco ... Romagna Coraggiosa", la lista che faceva riferimento a Elly schlein. Come è noto è ...

