Pronostico e quote Philadelphia 76ers – New York Knicks - NBA 28-04-2024 Gara 4

Sfida emozionante tra New York e Philadelphia, con la squadra di Thibodeau che la spunta 104-101 e si porta avanti 2-0 mantenendo il fattore campo. Al Madison Square Garden le partite non sono mai finite. I Knicks, sotto per grande parte della partita, rimontano dal 96-101 a favore dei 76ers a 30 ...

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv New York Knicks-Philadelphia 76ers, gara-2 del primo turno dei play-off NBA 2023/2024. Vanno a caccia del bis Brunson e compagni, che hanno vinto gara-1 di 7 punti e sperano di portare la serie sul 2-0 per poi affrontare le due sfide in ...

