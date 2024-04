Pronostico e quote Alex De Minaur – Rafael Nadal - ATP Madrid 27-04-2024 ore 16 | 00

Abbiamo scritto un articolo sulla sfida tra Alex De Minaur e Rafael Nadal nel torneo di Barcellona poco tempo fa, dunque certe cose è inutile ripeterle. Sappiamo che la vittoria dell’australiano è stata netta, con lo spagnolo che si è spento nel secondo set, per evidente mancanza di energie. Cosa ... Continua a leggere>>

Dopo la vittoria con Nadal al secondo turno, Alex De Minaur non è riuscito a raggiungere i quarti di finale nel torneo ATP di Barcellona , venendo sconfitto dal francese Arthur Fils. Un passo falso sicuramente inaspettato per l'australiano, che ha preso malissimo il ko con il transalpino,

L'australiano Alex de Minaur, numero 4 del seeding, elimina lo spagnolo Rafael Nadal, in tabellone con il ranking protetto, nel secondo turno dell'ATP 500 di Barcellona: 7-5 6-1 lo score finale, maturato in un'ora e 52 minuti di gioco. Per l'oceanico domani agli ottavi ci sarà uno tra il tedesco

