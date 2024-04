Promozione Fabriano Cerreto e Marina chiudono pareggiando 1-1

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 27 aprile 2024) L’autorete di Cucinella e il rigore di Piermattei scrivono il risultato di un match che non aveva nulla da dire per entrambe. Iltornerà in campo il 5 maggio per il titolo regionale contro il Matelica, 27 aprile 2024 – Un gol per tempo per l’1-1 conclusivo fra. Senza più nulla da chiedere agli ultimi 90’ di campionato, le squadre di Tiranti e Panichi, che rimpiazza lo squalificato Giorgini, si dividono la posta. I padroni di casa, che danno spazio a molti giovani tra cui il terzo portiere Stroppa, producono di più nel primo tempo: Cicci in due occasioni sollecita Gasparoni e al 39’ il colpo di testa di Bezziccheri termina fuori di poco. Ilpassa in vantaggio al 42’, quando il cross di ...