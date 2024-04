Pro-Pal contro Parenzo - paura per il giornalista | Trattato come un criminale

(Di sabato 27 aprile 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Corriere della Sera” è intervenuto ile conduttore radiofonico, DavidMomenti di grande tensione equelli che ha vissuto, nella giornata di ieri, David. Il conduttore di “L’aria che tira“, programma su La7, ha ricevuto la “visita” da parte di alcuni studenti “Pro-Palestina“. Ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Corriere della Sera“. Rivela che i ragazzi si siano dati appuntamento lì poco prima di mezzogiorno. Una protesta nata in merito a quanto accaduto in piazza il 25 aprile, giorno della “Festa della Libertà“. David(Ansa Foto) Notizie.comGli studenti, a quanto pare, denunciavano “aggressioni verbali” nei loro confronti. Allo stesso tempo, però, il conduttore ...

“La verità è che, se tu oggi porti la kippah in testa, nella migliore delle ipotesi ti insultano e ti sputano, nella peggiore ti tirano una bella sberla o ti aggrediscono. Quello c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Continua a leggere>>

parenzo al Foglio: “Nella mia vita non ho mai avuto così paura di essere ebreo” - Intervista al conduttore televisivo, di nuovo contestato dai collettivi pro Palestina: "C'è in corso un processo di nazificazione dello stato di Israele. Ogni ebreo diventa un potenziale nazista, se n ...

Continua a leggere>>

L'antisemitismo è il nuovo fascismo. E anche parenzo ne fa le spese - Al direttore - Gentilissimo Cerasa, plaudo alla prima pagina del Foglio con la bandiera ucraina e il vessillo della Brigata ebraica, eroici simboli di libertà e resistenza. Formulo l’auspicio che si g ...

Continua a leggere>>

25 aprile, protesta studenti contro parenzo. Lui: "C'ero come ogni anno" - Il giornalista all'Adnkronos: "Non so di cosa mi accusino, sono arrivato scortato, ho deposto la corona e sono andato via. Non ho urlato alcuno slogan" ...

Continua a leggere>>