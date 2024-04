Premier League 2023 24 | il Chelsea rimonta l’Aston Villa - finisce 2-2

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024)2-2 alPark il posticipo del sabato della 35esima giornata ditra Aston. L’inizio per i Blues è horror, con l’autogol di Cucurella dopo 4? che porta avanti i padroni di casa. La formazione di Pochettino ci prova ma è ancoraad andare a segno al 42?, con Morgan Rogers che firma il 2-0 a pochi minuti dall’intervallo. Ilperò non si arrende, e al 62? trova il gol della speranza con Noni Madueke, che venti minuti più tardi fornisce anche l’assist per il gol del pareggio di Conor Gallagher. Nel finale arriva anche l’illusione della vittoria per Cole Palmer e compagni, con l’autorete di Olsen che viene però annullata. Rallentano dunque ins, che nella ...