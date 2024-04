Poste - inizia l’era del co-working Trenta sedi trasformate entro giugno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Sono pronte ad aprirele prime 30diItaliane con la nuova veste che le trasformerà in luoghi di co-o di formazione destinati a professionisti, aziende, associazioni e cittadini. È il progetto “Polis – Spazi per l’Italia” che affianca il più ampio progetto “Polis – Sportello Unico” con cui 7milapostali nei piccoli centri stanno diventando degli hub di servizi pubblici dove richiedere ad esempio il passaporto, come già sta avvenendo in alcuni comuni della provincia di Verona e Bologna. Le prime duepostali che invece affiancano gli spazi di co-agli uffici tradizionali sono quelle di Santa Maria Capua Vetere e San Felice Circeo e tra maggio esaranno una trentina le nuove ...