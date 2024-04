Pompei al Comicon - in un videogioco la fuga dal vulcano | arriva Vesuvius 79 d C

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 aprile 2024) Anche quest’anno il Parco archeologico dipartecipa con entusiasmo al, presentando questo gioco di società per il quale abbiamo fornito la consulenza scientifica e totale supporto. Riteniamo che la modalità del gioco sia fondamentale per conoscere, esplorare, apprezzare la cultura in tutte le sue forme. Questo edu-boardgame è appunto strumento innovativo che in maniera semplice, attraverso una forte componente ludica, avvicina le nuove generazioni al patrimonio culturale”. Così il direttore del Parco archeologico diGabriel Zuchtriegel presentando alla Mostra d’Oltremare di Napoli, dove è in corso di svolgimento Comico 2024, l’International Pop Culture Festival, ad un anno dall’ideazione del progetto, la prima demo di “79 d.C. –da”, ...