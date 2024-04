Pollini-alimenti ‘parenti’ rischiosi - allergie si scoprono a tavola

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 27 aprile 2024) Minelli: "Ormai c'è una prevalenza del 50% nell'ultima generazione" Una 'parentela' molto rischiosa,, che se non si conosce e si è allergici può essere pericolosa. A spiegare come questo 'matrimonio' può finire male è l'immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione di Medicina personalizzata (Fmp). Una caratteristica peculiare "delleè quella