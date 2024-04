Pnrr | Fitto - ' rischi infiltrazioni? Livello attenzione molto alto'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Pescara, 27 apr. (Adnkronos) - "E' chiaro che mobilitando queste ingenti risorse, inevitabilmente ci possono esseredi questo tipo, ma basta leggere il decreto appena convertito in legge sulper trovare una serie di interventiimportanti, non ultimo quello per scelta del governo di aver allargato le competenze del Comitato antifrode che operava sulle risorse della coesione anche sul". Così il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e ilRaffaele, a Pescara per la conferenza programmatica di Fdi, risponde a chi gli chiede se condivida le preoccupazioni suidisull'attuazione del. "C'è quindi piena consapevolezza, pienada ...