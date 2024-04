Playoff Nba - Haliburton ed Edwards decisivi Phoenix ad un passo dall' eliminazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Milano, 27 aprile 2024 - Minnesota ad una qualificazione al turno successivo, Indiana eas avanti rispetto Milwaukee e Clippers. Sono questi i verdetti della notte Nba. La partita più spettacolare? Quella fra Pacers e Bucks, che si decide all'overtime dopo 48 minuti nei quali la squadra allenata da coach Carlisle era stata avanti anche di 19 lunghezze nel primo tempo. A tenere a galla gli ospiti è Middleton, che chiuderà con 42 punti la gara (suo massimo in carriera). Nonostante la rimonta subita lungo il corso dell'incontro, Indiana è in vantaggio di tre lunghezze a pochi secondia conclusione dei regolamentari, grazie ai liberi di Nesmith. I locali scelgono di non spendere fallo e vengono puniti proprio da Middleton, che con una super tripla manda la sfida al supplementare. L'equilibrio la fa da ...