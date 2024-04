Più risorse ai Comuni per i cantieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024) La Giunta regionale dell’Umbria ha deliberato il riparto e l’individuazione dei criteri e modalità per l’assegnazione delle2024 aiterritorialmente interessati dagli impianti di grandi derivazioni. Si tratta, per l’anno in corso, di circa 3,7 milioni di euro rispetto ai precedenti 1,8 milioni. Il raddoppio delleè dovuto alla nuova legge, del 6 marzo 2023, proposta dall’attuale Giunta e votata dall’Assemblea legislativa. Le somme a disposizione deidovranno essere spese per interventi che riguardano il decoro urbano (600 mila euro), la manutenzione ordinaria e viabilità (600 mila), la manutenzione straordinaria e adeguamento/costruzione di impianti sportivi (1 milione e 850 mila), la realizzazione di grandi eventi e manifestazioni storiche previste dalla legge 16 del 2009 (647 mila euro). ...