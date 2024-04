Piacenza - non ottiene asilo e tenta suicidio nel Po | salvato dalla sua avvocata

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 27 aprile 2024) Dopo dieci anni in Italia, con un lavoro regolare e una casa, sarebbe stato costretto dalle leggi vigenti a lasciare il Paese. Per questo, spinto dallo sconforto, ieri aveva deciso di farla finita, gettandosi nel Po, a. Lo hala sua, che lo ha raggiunto e lo ha tirato a riva, per poi convincerlo a desistere mentre sopraggiungevano sul posto un'ambulanza e i Carabinieri. È la storia, riferita oggi dal quotidiano Libertà, di un 30enne di nazionalità nigeriana che si è visto respingere la richiesta d'e che oggi deve la sua vita alla sensibilità della sua legale, a cui si era affidato nella speranza di poter restare nel Paese che lo ha accolto negli ultimi 10 anni.