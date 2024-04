Personal trainer a portata di polso App del Politecnico per over 60

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Mens sana in corpore sano. Lo sosteneva già Giovenale in una delle sue Satire nel primo secolo dopo Cristo. Ora però, due millenni più tardi, lo stanno sperimentando e provando scientificamente i ricercatori deldi Milano del campus di Lecco. L’obiettivo è di mettere a punto una piattaforma di allenamentoizzato portatile per gli60: un’app che, tramite uno smartwatch, registra passi, distanza percorsa e tempi, insieme all’andamento della frequenza cardiaca, e che funge pure da motivatore, per incoraggiare i più pigri a musi, piuttosto che invece stimolare i più dinamici a continuare a mantenere uno stile di vita sano, fornendo feedback e suggerimentiizzati per mantenersi in forma, fisicamente e mentalmente. Al progetto, coordinato dal professor Giuseppe ...