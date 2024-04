Perché sono tutti negli Stati Uniti con Chris Pratt?

(Di sabato 27 aprile 2024): un eroe Marvel dentro e fuori dallo schermo Anche i migliori di Hollywood, come il famoso attore, nonimmuni da passi falsi. Tuttavia, nel caso di, non si tratta di uno scandalo. Nonostante ogni difetto, è devoto al suo matrimonio con Katherine, figlia di Arnold Schwarzenegger (dal suo secondo matrimonio), e mantiene forte la sua fede e i suoi valori positivi. Un’icona Marvelha consolidato il suo posto nella storia del cinema come uno degli amati eroi della Marvel, recitando nella serie di successo “Guardiani della Galassia”. La sua interpretazione di Peter Quill, noto anche come Star-Lord, ha affascinato il pubblico di tutto il mondo. La voce dietro Super Mario Oltre ai suoi ruoli da supereroe, ...

Gli occhiali da sole di Civil War, rosso sangue, retrò e un po' da 5 del mattino dall'alto di una collina di Glastonbury, appaiono per meno di cinque minuti nella lunga epopea bellica ad alta tensione del regista Alex Garland. Spiccano come un seguace di Donald Trump a un comizio di Bernie ... Continua a leggere>>

Lieve incidente per l'attore sul set del film diretto da Timur Bekmambetov. Brutta disavventura sul set del film Mercy per la star di Guardiani della Galassia Chris Pratt . L'attore ha subito un infortunio alla caviglia mentre eseguiva uno stunt durante una ripresa. Ad annunciarlo è stato proprio ... Continua a leggere>>

Perché negli Stati Uniti ce l'hanno tutti con Chris pratt - L'attore ha acquistato una villa da dodici milioni e mezzo, ma i fan gli si sono rivoltati contro perché è una dimora storica e lui vuole raderla al suolo ...

Continua a leggere>>

Chris pratt tra i protagonisti di Way of the Warrior Kid, nuovo film diretto da McG - L'attore Chris pratt sarà protagonista e produttore del film Way of the Warrior Kid, tratto dal libro per ragazzi scritto da Jocko Willink.

Continua a leggere>>

Luca Esposito: "Errori di tutti ma soprattutto di Iervolino. Da chi ripartire Io manderei via tutti" - Luca Esposito, direttore di TuttoSalernitana, è intervenuto a TMW Radio per fare il punto della situazione in casa granata: "Mi auguravo che ieri vincesse l'Udinese con la ...

Continua a leggere>>