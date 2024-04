Perché Roma non val bene un fascio L’opinione di Sisci

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 27 aprile 2024) Nel 1593, con la vittoria in tasca sui suoi nemici cattolici, alle porte della capitale, Enrico di Navarra, ugonotto, si convertì alla fede “papista” pronunciando la celebre Parigi valuna messa. Diventò primo sovrano dei Borbone e con l’editto di Nantes pose fine alle guerre di religione in Francia. Cioè Enrico il Grande capì che il paese doveva avere una riconciliazione e ritrovare l’unità intorno a quella che era comunque la fede maggioritaria e istituzionale nel regno. Oggi la maggioranza dell’Italia e le sue istituzioni sono antifasciste. Lo sono profondamentel’Italia ha scritto una costituzione in un dialogo con i comunisti, che pure tifavano per Mosca. Alla costituente non c’erano fascisti. Non solo. La contabilità dell’orrore delle dittature è folle, ma aiuta dove la ragione fa fatica. Alla fine, dopo quasi mezzo secolo di ...