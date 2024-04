Perché è famosa Oriana Sabatini - la fidanzata di Paulo Dybala

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 27 aprile 2024) Figlia d’arte, attrice, cantante, modella e pure esperta di tanatoprassi. È, la donna che con il suo sguardo magnetico e la sua caparbietà ha conquistato il cuore di. Nata a Buenos Aires il 19 aprile 1996,proviene da una famiglia molto nota nel mondo dello spettacolo sudamericano. Ha studiato al Julio Chávez Acting Training Institute e alla New York Film School prima di trasferirsi in Italia per amore del compagno. Tra le sue amiche storiche Tini Stoessel, conosciuta nel nostro Paese per la serie tv Violetta. Da tempoè fedele ama ha ammesso di avere avuto esperienze lesbo in passato. “Non c’è niente di più bello nella vita di sentirsi liberi. Non ho pregiudizi in materia”, ha fatto sapere, dichiarandosi ...