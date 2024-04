Peppe Di Napoli a Verissimo | Ecco i due motivi per cui ho lasciato l’Isola 18

(Di sabato 27 aprile 2024) Poco fa è andata in onda a, condotto da Silvia Toffanin, un’intervista adi, il concorrente si è ritirato dadei famosi. Ha spiegatoa riguardo: È successo che io amo mia moglie e i miei figli. Senza di loro è un po’ difficile stare lontano. Io ho 24 anni di matrimonio con mia moglie e 8 di fidanzamento. Non siamo mai stati così lontani. La lontananza mi ha fatto male devo dire la verità. Ci avevo pensato prima di partire, ma pensavo di potercela fare. La notte non dormivo, mi mettevo sulla spiaggia guardando le stelle e la pensavo sempre. Ero anche preoccupato certo, io l’ho detto già. Ha proseguito: So stato pochettino egoista ad andarmene perché lasciando due donne una figlia di 22 anni un figlio di 15 e mia moglie a gestire tutto ciò ...

