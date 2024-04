Pazienza | Obiettivo centrato - ora testa ai playoff

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Questi ragazzi hanno meritato questa posizione che non è la vittoria del campionato ma è unraggiunto in corso d’opera. Abbiamo vinto quasi tutti gli scontri diretti. Credo che il risultato ottenuto sia importante, soprattutto se si va a vedere in otticaperché ci dà qualche vantaggio e ci fa arrivare con più autostima”. Parla così Micheledopo la vittoria arrivata con il Crotone. “Giugliano è’ stata la partita principale dove la squadra ha avuto quella voglia di fare molto di più – continua I ragazzi erano consapevoli di poter ottenere il risultato su ogni campo”. E suie’ chiaro: “Ci siamo incontrati con lo staff e la dirigenza qualche giorno fa per stilare un programma per le giornate di lavoro e le amichevoli. Partiremo ...