Patrizia Nettis - spunta una supertestimone La mamma | Il corpo di mia figlia può ancora parlare

(Di sabato 27 aprile 2024) “Non sappiamo nulla e l’attesa per la conclusione delle indagini è angosciante. Continuiamo a richiedere un’autopsia suldi; forse attraverso il suopossiamoottenere delle risposte”. Queste sono le parole di Rosanna Angelillo, madre di, la giornalista originaria di Gioia del Colle (Bari) trovata morta nel suo appartamento a Fasano (Brindisi) il 29 giugno scorso. Quella notte,è stata scoperta impiccata con un lenzuolo nel suo appartamento vicino al Municipio, dove aveva iniziato a lavorare solo poche settimane prima. Tuttavia, la famiglia non accetta la teoria del suicidio. “Il dubbio che non si sia tolta la vita è presente”, affermaoggi la madre di fronte alle telecamere di Quarto Grado. ...