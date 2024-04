Parto precipitoso al Versilia - Ester nasce in auto all’ingresso del pronto soccorso

(Di sabato 27 aprile 2024) Lido di Camaiore (Lucca), 27 aprile 2024 - Alle 4.30 di questa mattina il personale deldell'ospedalediretto da Giuseppe Pepe ha gestito - in particolare con il medico Mariangela Mazzillo e gli infermieri della struttura - unavvenuto direttamente nella camera calda (cioè l’area di transito generalmente riservata ai mezzi di) del. Stanno bene sia la mamma che la bellissima bambina che ha avuto fretta di venire al mondo, che si chiamae pesa 3 chili e 32 grammi. La bimba è infatti nata nell'dei giovani genitori, i quali, resisi conto dell'imminente arrivo della piccolina, dalla Lunigiana dove vivono avevano deciso di dirigersi verso ...

