Parla Borrello l’esperto delle epidemie

(Di sabato 27 aprile 2024) CORTONA Un excursus storico della nascita, di come queste sono state combattute dall’uomo, della nascita dei contagimalattie dall’animale all’uomo è viceversa citando le pesti, l’aviaria, l’ebola fino ad arrivare al Covid. A proporla a Cortona ci ha pensato Silvio, già direttore generale del Ministero della Salute, cortonese di origini insieme alla dirigente Capecchi e alla professoressa Marri (nella foto). L’evento è stato voluto e organizzato dall’istituto Luca Signorelli e si è tenuto all’auditorium Sant’Agostino difronte ad un attento pubblico composto non solo da studenti e alunni, ma anche da medici, veterinari, chimici e rappresentanti di categoria. "Si è trattato di una lectio magistralis di alto livello – ha confermato la dirigente scolastica Maria Beatrice Capecchi – dove il ...

