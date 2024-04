Paramount+ - le uscite di maggio | Un gentiluomo a Mosc - Evil 4 e Baby Shark’s Big Movie

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 27 aprile 2024), tra ledi2024 ci sono Una con Ewan McGregor, la quarta stagione diBige Behind the music di MTV dedicato agli artisti più famosi Tra lein arrivo su(qui il sito internet ufficiale) nel mese di2024 ci sono Una con Ewan McGregor, la quarta stagione diBige Behind the music di MTV, documentario musicale che in ogni episodio propone un ritratto intimo degli artisti più famosi, tramite interviste e materiale di repertorio. A seguire tutti i ...