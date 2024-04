Pallanuoto - la RN Savona perde anche a Berlino e saluta l’Euro Cup | lo Spandau 04 approda alla Final Four

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) Non ci saranno squadre del Bel Paese nelladelCup 2023-2024 dimaschile: nei quarti die la formazione tedesca dello04conferma il proprio ruolo di ammazza-italiane e, dopo aver eliminato l’Ortigia agli ottavi, estromettela Rari Nantes. Dopo la vittoria esterna in Liguria all’andata per 10-11, la compagine teutonica si ripetein casa, vincendo al ritorno per 12-10. La formazione ligure, che doveva ribaltare in Germania il -1 subito all’andata, va in vantaggio per due volte nel primo quarto, ma dall’1-2 subisce il parziale di 4-0 a cavallo tra le prime due frazioni che indirizza il match ed il doppio confronto. Il ...