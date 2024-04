Pallanuoto Jesina - a Bologna sfida d’alta quota | contro la Persicetana servirà la partita perfetta

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 27 aprile 2024) Alla piscina ‘Longo’ inizio ore 19,30 la formazione leoncella deve necessariamente non perdere per consolidare le speranze play off JESI. 26 aprile 2024 –qualla dellaquesta era alla piscina ‘Longo’ in viale dello Sport a, inizio ore 19,30. La formazione di Mr Vastola sarà ospite della. In palio la possibilità per entrambe di disputare i play off. Allapotrebbe andar benhe anche un pareggio ma i leoncelli dovranno giocare lasenza tanti calcoli, puntando sulle proprie qualità ed energie. All’andata il team persicetano vinse al Passetto di Ancona di un goal (9-10: 3-3,0-2,2-2,4-3). Assente solo Mancinelli, per il resto, squadra al ...