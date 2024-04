Paga 400 euro di caparra per una casa vacanze all’Isola d’Elba - ma l’appartamento non esiste Denunciato milanese

(Adnkronos) – Non si è tenuti al pagamento dell'Imu sulla prima casa, a patto che questa non rientri, sulla base della classificazione catastale, nella categoria A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) o A/9 (castelli, palazzi di pregi artistici e storici). Per tutte le altre categorie, invece, ...

Continua a leggere>>

Alcune categorie di abitazione non sono esentate Non si è tenuti al pagamento dell'Imu sulla prima casa, a patto che questa non rientri, sulla base della classificazione catastale, nella categoria A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) o A/9 (castelli, palazzi di pregi artistici e storici). Per ...

Continua a leggere>>