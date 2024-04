Ozzano pronta a scalare la montagna Cuzzani | Vendiamo cara la pelle

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Il bello e il brutto del basket è quanto rapidamente può cambiare il vento. Al punto che nobiltà e miseria in questo sport confinano in una maniera che può risultare inquietante. È quello che insegna la recente storia dei New Flying Balls del presidente Paolo, capaci di un finale di stagione a dire poco eclatante (tre vittorie consecutive contro Andrea Costa Imola, Ruvo di Puglia e Roseto) e ai quali è bastata l’ultima sconfitta contro Bisceglie per perdere il treno del fattore campo nei prossimi playout di serie B. Scivolati così al terzultimo posto gli ozzanesi troveranno sul loro cammino la Virtus Padova: si inizia in Veneto il 5 e 7 maggio, prima di spostarsi ail 10 maggio per gara -3, il 12 per l’eventuale gara-4 e nuovamente in Veneto il 15 per l’eventuale gara-5., come vanno le cose dopo lo scorso ...