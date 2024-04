Otto persone ricoverate d’urgenza in ospedale - terrore sul set del nuovo film di Eddie Murphy Ecco cos’è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Panico e paura sul set deldi“The Pickup”. Alcuni membri della troupe sono rimasti feriti nello scontro tra un’auto e un camion in Georgia. Néné gli altri protagonisti della commedia d’azione, tra cui Keke Palmer e Pete Davidson, erano sul set al momento dell’incidente.sono stateinin gravi condizioni. Secondo People un cameraman è “in terapia intensiva con gravi lesioni fisiche”. In un comunicato stampa il produttore della pellicola Amazon MGM Studios ha spiegato che l’incidente è avvenuto sabato e che tutte le precauzioni di sicurezza erano state prese in anticipo: “Purtroppo, la sequenza non è andata come previsto e diversi membri ...