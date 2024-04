Ospedale - mano tesa ai dipendenti Ecco gli alloggi a prezzi calmierati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Asst Sette Laghi, Regione Lombardia e la Fondazione Il Circolo della Bontà insieme per offrirea canone agevolato aidegli Ospedali e dei Distretti del Varesotto. Il progetto, a cui le due istituzioni e l’Ente del Terzo Settore stanno lavorando, consiste nell’allestire dei piccoli appartamenti da offrire a canone di affitto agevolato nella palazzina di proprietà di Asst Sette Laghi che si affaccia su via Lazio, poco distante dall’ingresso dell’di Circolo di Varese. L’edificio ha una destinazione d’uso che lo vincola ad essere utilizzato per accogliere personale dell’- spiega il dg di Asst Sette Laghi, Giuseppe Micale -. Un vincolo lungimirante, che torna oggi attualissimo. Fino a pochi anni fa, del resto, l’edificio già ospitava alcuni. Ora però si ...