Oroscopo Paolo Fox 28 aprile 2024 - domenica ko per Cancro

(Di sabato 27 aprile 2024) Cosa prevede l'diFox per28? Si segnala che la Luna transita in Capricorno, scompigliando un po' il weekend di molti segni zodiacali. Grazie alle parole del famoso astrologo italiano sarà possibile prevenire eventuali problematiche. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di2828Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Qualcosa non andrà per il meglio in queste 24 ore. Probabilmente dovrai ritagliarti del tempo per riflettere e dedicarti a te stesso. Toro – L'ti trova in miglioramento, finalmente. Se possibile, dimentica un'offesa che potresti aver ricevuto poc'anzi. ...