Ornella Vanoni | Non mi interessa più l’amore - ma guardo sempre un bell’uomo La libertà è anche solitudine

(Di sabato 27 aprile 2024): Una vita di musica e ricordi, l’iconica cantante italiana, si prepara a salire sul palco degli Arcimboldi di Milano per due indimenticabili concerti il 27 e 28 aprile. Intitolati “Senza Fine”, questi concerti saranno una celebrazione della sua illustre carriera e del suo impatto eterno sulla musica italiana. Una leggenda vivente Avvicinandosi al suo novantesimo compleanno a settembre,continua ad affascinare il pubblico con classici intramontabili come “La voglia la pazzia” e “Senza fine”. La sua musica ha trasceso le generazioni, lasciando un segno indelebile nel tessuto della cultura italiana. Una conversazione intima In una recente intervista,condivide scorci della sua vita ...