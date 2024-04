Ordine diretto di Putin e morte? L' intelligence fa chiarezza su Navalny | la tesi

(Di sabato 27 aprile 2024) Ladel dissidente russo Alexey, avvenuta lo scorso febbraio in una colonia penale nell'Artico, probabilmente non fu ordinata direttamente dal presidente Vladimir, nonostante le dure critiche mosse dall'oppositore al capo del Cremlino. È questa la conclusione a cui è arrivata l'americana, secondo quanto riferisce il Wall Street Journal. Nonostante le circostanze sospette delladel leader dell'opposizione russa, il Wsj, citando «persone che hanno familiarità con la questione», ha riferito che diverse agenzie distatunitensi, tra cui la Cia, l'ufficio delre dell'Nazionale e l'unità didel Dipartimento di Stato, condividono la...

(Adnkronos) – La morte del dissidente russo Alexey Navalny , avvenuta lo scorso febbraio in una colonia penale nell'Artico, probabilmente non fu ordinata direttamente dal presidente Vladimir Putin , nonostante le dure critiche mosse dall'oppositore al capo del Cremlino. E' la conclusione a cui è ... Continua a leggere>>

