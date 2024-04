Ordine d’arrivo MotoGP - Sprint Race GP Spagna 2024

(Di sabato 27 aprile 2024) Finita nell’album dei ricordi ladi Jerez de la Frontera (), sede del quarto appuntamento del Mondialedi. Una giornata non facile per i piloti, iniziata sotto la pioggia e in cerca di feeling su un asfalto piuttosto scivoloso. I centauri, dopo un venerdì asciutto, sono stati costretti ad adattarsi al cambiamento di condizioni, dovendo mutare i propri riferimenti. Agire con assetti e trovare la chimica giusta sul bagnato. È stata questa la necessità da parte dei rappresentanti della classe regina. Un circuito particolare Jerez, dedicato alla memoria di Angel Nieto. Una successione di curve strette e su cui i punti di sorpasso non sono semplici. Complicato, nello stesso tempo, è stato trovare il punto di frenata ideale su un asfalto così scivoloso con la pioggia. Osservati ...

motogp, Martin vince la gara sprint a Jerez nel festival delle cadute - Jorge Martin (Ducati Pramac) vince la gara sprint di Jerez davanti a Pedro Acosta (Gas Gas) e Fabio Quartararo (Yamnaha). Una gara stranissima e ...

motogp, Jorge Martìn vince la Demolition sprint Race a Jerez: 2° Acosta, 3° Quartararo - Tutto pronto a Jerez per la sprint Race che scatterà alle 15:00 e vedrà Marc Marquez ... che è caduto in Q2 proprio mentre sembrava in grado di conquistare la sua prima pole in motogp. In gara sarà ...

Bagnaia cade a Jerez de la Frontera: la sprint Race è da dimenticare - Gp di Spagna: il campione del mondo è scivolato con la sua Ducati dopo un contatto con Bezzecchi: cos'è successo ...

