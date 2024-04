Operaio travolto da una lamiera - aveva invalidità all’80 per cento ma era stato dichiarato idoneo al lavoro

(Di sabato 27 aprile 2024) llin fabbrica, il volontariato per aiutare le persone e gli animali in difficoltà. Una vita semplice, ma colma di piccoli (grandi) gesti di generosità, quella di Matteo Cornacchia: è stata spezzata all’improvviso da un tragico infortunio sul. Il 46enne di Travagliato è morto verso le 9 di mercoledì 24 aprile poco ore dopo avere timbrato il cartellino alla Dall’Era Siderurgica di Lograto: dilaniato da una lastra di metallo che, per cause da accertare, si è sganciata dal carroponte piombandogli addosso. Come ha spiegato a Fanpage.it il coordinatore provinciale del sindacato Uil, Mario Bailo, Cornacchia“un’per” e quelper lui era diventato “insostenibile”. Nonostante questo, all’ultima visita medica sarebbe ...

L' Operaio travolto da una lamiera in una ditta bresciana era stato dichiarato "idoneo" al lavoro . Matteo Cornacchia, però, aveva una invalidità all'80 per cento e quell'incarico era diventato "insostenibile".Continua a leggere Continua a leggere>>

Decine di appelli pubblicati e condivisi su Facebook per trovare una nuova casa e una nuova famiglia a Willy , l’anziano cane rimasto orfano del suo proprietario morto in un incidente sul lavoro nel Bresciano . Matteo Cornacchia , 47 anni, ha perso la vita il 24 aprile travolto da una pesante lastra ... Continua a leggere>>

Presentati i candidati della Lista Civica "Maranello in testa" che sostiene la candidatura di Luigi Zironi a sindaco - I sedici candidati che si sono presentati alle tante persone presenti sabato sera, 27 aprile, alla serata organizzata presso la sala civica “Franco Bergonzoni” a Gorzano, abbracciano in modo completo ...

LAINO BORGO | IL 1 MAGGIO RIAPRE IL PONTE DEI LAINESI CADUTI SUL lavoro - L’opera collega la piazza al comune e attraversa il fiume Ianello. Strategica per la viabilità urbana sarà simbolo per ricordare l’importanza della sicurezza. Un’opera strategica per la viabilità urba ...

Milano, incidente sul lavoro, ferito 18enne - Un operaio di 18 anni di origini albanesi, per cause in corso di accertamento, è precipitato in un cavedio da un’altezza di circa 10 metri. Subito intervenuto il personale del nucleo Speleo Alpino Flu ...

