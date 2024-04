Onu - bambina morta per il caldo estremo a Rafah | aumento delle temperature e crisi igienico-sanitaria per 1,7 milioni di sfollati

(Di sabato 27 aprile 2024) L’escalationostilità a Gaza impatta sulla vita dei civili anche a livello-sanitario: unaa causa del, perché il costanteaggrava laper tutti gli, circa 1,7di persone prive di alloggi adeguati e di beni di prima necessità. La notizia è stata data dall’UfficioNazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), citato dall’agenzia Reuters, in un contesto di crescente preoccupazione per le condizionipersone che vivono a Gaza, dove migliaia di famiglie sono senza cibo, acqua e servizi igienici. L’Onu ha già ...

Una ragazza "che aveva bisogno di aiuto" diventata una persona "immatura, ma senza volontà nelle sue azioni" e che sarebbe "Ingiusto condannare a 30 anni ". Così l' insegnante di sostegno delle scuole superiori di Alessia Pifferi descrive la donna, che adesso è sotto processo a Milano per la ... Continua a leggere>>

La Guardia costiera italiana ha soccorso una barca naufragata a circa 30 miglia da Lampedusa, in acque Sar maltesi. Ha recuperato 23 superstiti e 8 vittime , tra cui una bambina tra i quattro e i sei anni morta di ipotermia .Continua a leggere Continua a leggere>>

Medioriente, Hamas studia una controproposta di tregua ricevuta da Israele. LIVE - Hamas ha dichiarato di stare studiando l'ultima controproposta israeliana riguardante un potenziale cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio di ostaggi. Lo ha riferito Khalil al-Hayya, vi ...

Continua a leggere>>

Bambino di 6 anni muore abbracciato al fratellino di 3 nell'incendio che ha distrutto la loro casa: «Ha tentato disperatamente di salvarlo» - L'amore tra fratelli e un gesto eroico che però non ha lasciato scampo a due bambini di 3 e 6 anni, morti in ospedale per le ferite riportate a causa dell'incendio ...

Continua a leggere>>

Week end 27-28 aprile a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventi - Sono ordinate non secondo la loro cronologia, ma secondo quella del mito, dall’impresa degli Argonauti alla morte di Euridice al viaggio nell ... disponibile sia in taglie da adulti che da bambini. È ...

Continua a leggere>>