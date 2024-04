Omaggio a De Andrè con la band Princesa e Daniele Di Furia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024) Quest’anno ricorre il venticinquennale della scomparsa di Fabrizio De André. Il Teatro Panettone di Ancona rendeal grande cantautore genovese ospitando questa sera (ore 21.15) la, protagonista dello spettacolo musicale e teatrale "Dicono di lui", organizzato in collaborazione con l’associazione culturale LibereMenti. Per l’occasione il gruppo sarà affiancato dall’attoreDi, che darà voce al testo della rappresentazione. I biglietti sono acquistabili in prevendita negli esercizi convenzionati con Ciaotickets e su www.ciaotickets.com. Ingresso gratuito per under 19 e disabili.