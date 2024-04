Om Fahad - famosa tiktoker irachena freddata davanti a casa | fu condannata a 6 mesi per video indecenti

(Di sabato 27 aprile 2024) Vitale, sorridente, paffuta, vestiti sgargianti: così appariva nei filmati condivisi la settimana scorsa in cui si era ripresaa uno specchio e mentre guidava il suo suv. Ognivisto centinaia di volte su TikTok. Di Om, vero nome Ghufran Sawadi, influencerda mezzo milione di follower resteranno immagini gioiose, nonostante venerdì sera uno sconosciuto le abbia sparato...

