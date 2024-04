Oblio oncologico - pubblicata la nuova tabella | per alcuni tumori scatta dopo un anno

(Di sabato 27 aprile 2024) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale contenente l’elenco delle patologie che porta ad applicare tempi inferiori rispetto al passato per l’, in seguito alla legge entrata in vigore a fine 2023. Grazie a questa normativa si potrà così del diritto all’, termine che si riferisce all’eliminazione dell’obbligo di dichiarare la neoplasia di cui si è soffertoche è trascorso un determinato tempo. Fino ad ora si arrivava a vedersi precluse alcune operazioni che possono essere più semplici per altri cittadini, come la richiesta di un prestito o di un mutuo, molte procedure bancarie o una domanda di adozione, come aveva avuto modo di sottolineare a più riprese Carolina Marconi, guarita da poco da un tumore al seno. ...

