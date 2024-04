Roma, 24 aprile 2024 – Scoppia un nuovo caso in ‘casa’ Rai, dopo Scurati. “Ma lei è ebrea?” , ha domandato il conduttore di Radio Anch’io su Radio 1, Giorgio Zanchini, alla senatrice di FdI Ester Mieli nel corso della trasmissione sulle proteste degli studenti contro la guerra in Palestina. FdI ... Continua a leggere>>

nuovo direttivo provinciale - I presidenti delle associazioni Fir Cb Ser eleggono il nuovo consiglio direttivo per il prossimo triennio. Ruggeri confermato presidente, Giumelli Fantoni segretaria. I presidenti delle associazioni ...

Continua a leggere>>

radiosonda, nuovo lancio. Mostrerà la stratosfera - Villafranca, conto alla rovescia per il secondo step dell’ambizioso progetto. I ragazzi dei licei lunigianesi protagonisti. Terza tappa prevista in notturna.

Continua a leggere>>

I KOS (Kings of Subhumans) in radio e in digitale con il nuovo singolo - Il duo dei KOS (Kings of Subhumans) torna con "STONE (Evil BB)". Il nuovo singolo estratto dall'album di prossima uscita.

Continua a leggere>>